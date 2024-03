Video/Çfarë po paralajmëron Noizy? Reperi fut dhinë në “Ferrari” dhe niset drejt…

Reperi Noizy, do të jetë personazhi “VIP” i radhës në reality shown “Ferma Vip” që do të shfaqet së shpejti në ekranin e ‘Vizion Plus’. Në një video të publikuar nga “Ferma Vip”, Noizy prezantohet ashtu siç kurrë nuk e kemi parë, por aspak të pazakontë për formatin e emisionit, ku do të bëjë pjesë ai së bashku me VIP-at e përzgjedhur.

Me këngën “100 kile” në sfond dhe me “Ferrarin”e tij të kuq, këngëtari ka tërhequr vëmendjen e të gjithë fansave të tij me mënyrë e prezantimit. Në supermakinën e tij, Noizy për çudinë e të gjithëve nuk ka një modele siç shfaqet fillimisht, por një dhi.

Moderimi i spektaklit do t’i besohet aktorit Bes Kallaku dhe modeles Adrola Dushi. VIP-at shqiptarë duhet të kujdesen për kafshët e fermës si dhe të bëjnë ‘punët e fshatit’. “Ferma VIP” thuhet se do të vijë në ekran në muajin Mars me plot dy kanale të dedikuara 24 orë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Deri tani janë zbuluar disa nga emrat e VIP-ave që do jenë pjesë e këtij programi nga producentja Holta Dulaku. Disa nga konkurentët tashmë të konfirmuar për çmimin e madh janë Çiljeta Çilaga dhe Sinan Hoxha dhe së fundmi Noizy.