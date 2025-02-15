VIDEO/ “As të dua nuk të ka thënë”, Loredana bën veprimin e papritur me lulet e Jozit
Ditën e djeshme, banorët e “Big Brother Vip Albania” u surprizuan nga lulet që morën nga të dashurit e tyre.
Edhe Jozi i solli Loredanës lule për të festuar Shën Valentinin. Megjithatë, reagimi i saj ishte i papritur, duke thënë se nuk ka nevojë për lule. Por jo vetëm kaq pasi Gjesti vendosi që trëndafilat e Loredanës t’i merrte dhe t’i hidhte në pishinë. Duke imituar banoren ai ia bënte:
“Joz, Joz, Joziii të dua”.
Ndërkohë Indriti, Laerti dhe Aldo i thanë që të mos e bëjë këtë gjest dhe ai përgjigjej: “Është dashuri false, unë do ti hedh në ujë, as të dua s’të ka thënë”.
Por Loredana arriti që t’ia merrte nga duart dhe ishte ajo që petalet e trëndafilave i hodhi në pishinë. Banorja gjithashtu vendosi që edhe letrën e shkruar nga Jozi ta grisë dhe ta hedh në pishinë.
