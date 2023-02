Valbona fiton një avantazh në lojë, çfarë ka rezervuar Vëllai i Madh për të?

Banorët e Big Brother Vip Albania kanë zgjedhur ditën e sotme liderin e ri të shtëpisë, por në një mënyrë të re.

Dy zarfe u futën në shtëpi, ku banorët u ndanë në dy grupe, djemtë qënduan në dhomën e ndjenjes dhe vajzat në dhomën e grimit. Djemtë dhe vajzat votuan më vete për liderin e shtëpisë.

Me shumicë votash fitoi Valbona, e cila edhe këtë javë do jetë në krye të shtëpisë dhe do të ndajë të gjitha punët.

Në zarfet e lexuara nga Bledi për meshkujt dhe Kiara për femrat, theksohej se nga ky moment lideri i shtëpisë do të ketë avantazh në lojë.

Menjëherë në rrjet kanë nisur aludimet dhe duke marrë parasysh nga BBV i vjetshmi, lideri ishte ai që niste zinxhirin, kur nominimet bëheshin në atë mënyrë dhe duket se Valbona do të nisë zinxhirin e nominimeve të martën, ose të shtunën.