Televotimi i fortë mes Laertit e Valbonës, ja kush u eleminua nga Big Brother Vip Albania

Eshte zbardhur me ne fund, rezultati i televotimit mes Laertit dhe Valbones ne BBA VIP Albania.

Votimi i anoncuar te shtunen e javes qe shkoi perfundoi me rezultatin ne favor te Laertit duke eleminuar Valbonen.

Njoftimi eshte dhene live nga Ledion Lico ne primen e te martes.

Pak dite me pare, Laerti u vendos para zgjedhjes nese do ishte nje lojtar i vetem me Valbonen apo jo.

Ai zgjodhi te shkoje ne nominim bashke me Valbonen duke kerkuar qe te ndahen keshtu dhe te jete secili lojtar per llogari te vet.

Ata ishin caktuar si nje lojtar i vetem si pasoje e nje zjedhje te bere me heret nga Gjesti.