"Të të vijë turp o toksik...", Gjesti - Eglit: Unë jam mashkull, nuk kam zemër!

Egli ka vazhduar debatin me Gjestin mbrëmjen e djeshme edhe në dhomën e gjumit.

Si pasoje e debatit, Gjesti ka ikur fare nga shtrati me Eglin duke i thene asaj se eshte i nervozuar prej fjalejeve te saj.

Egli:

Të të vijë turp o toksik.

Gjesti:

Po toksik jam, kështu më ka fal zoti dhe kështu do vdes.

Egli:

Ti nuk ke turp, mbaje mend. Do të dalësh i zënë me mua nga shtëpia? Nuk do të flasësh me qetësi?

Gjesti:

Unë jam mashkull, unë jam budall, nuk kam zemër. Më mbyt më fjalë meqë jam djalë i keq.

Egli:

Ma nxive jetën. Një natë thua gjëra të tjera, sot thua gjëra të tjera.

Gjesti:

Unë të kam thënë që jashtë e vazhdojmë por nuk shoh diçka më larg.

Egli:

Ma ke sjellë në atë pikë që jashtë unë nuk dua të ta shoh më surratin. Kënaqemi edhe këto ditë se unë nuk budallallepsem prej teje, nuk e çoj veten dëm për ty. Nëse do të kënaqesh mos më thuaj më gje dikë tjetër kur e di që të dua ty, je i pafytyrë.