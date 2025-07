SPAK arreston 'dhëndrin' e Majlinda Bregut! Kush është ish-polici, pjesë e trafikut të drogës, pronar i disa bizneseve në Angli

Klevis Hoxhosmani, vajzës së ish-deputetes së Partisë Demokratike, Majlinda Bregu, Kejda Abazi është arrestuar nga SPAK, si pjesë e organizatës kriminale me 16 anëtarë, e cila trafikonte tonelata kokainë nga Amerika Latine në drejtim të vendeve të Bashkimit Europian dhe Britanisë së Madhe.

Por kush është Klevis Hoxhosmani, ish-polici vlonjat, pjesë e trafikut të drogës, pronar i disa bizneseve në Angli?

Hoxhaosmani është dyshuar për jetën luksoze të të dashurit të vajzës së ish-deputetes së Partisë Demokratike, Majlinda Bregu, Kejda Ajazi. Çifti u filmua nga paparacit në Monaco, aty ku shkojnë milionerët e botës. Ajazi është parë shpesh në rrjete sociale me automjete luksoze dhe veshje të markave të njohura ndërkombëtare. Ndërkohë që ditën e djeshme, SPAK njoftoi arrestime të rëndësishme të botës së krimit, ku një prej të arrestuarve është edhe Klevis Hoxhosmoni.

Bizneset në Angli

Klevis Hoxhosmani rezulton të ketë qenë më herët i përfshirë në disa biznese në Angli. Vlonjati, ka pasur në pronësi një lavazh me emrin “Crystal Hand Carwash Of Bournemouth Limited”. Top Channel shkruan se ky biznes ka qenë aktiv prej 2013 deri në 2015. Hoxhosmani rezulton të ketë qenë drejtor i kompanisë “Barrack Road Tyres Limited”, me qendër në qytetin bregdetar Bournemouth në jug të Anglisë nga Marsi 2014 deri në Mars 2015. Tashmë kjo kompani drejtohet nga një shtetas lituanez.

Një tjetër biznes është, 'Opa Coffee Limited' e themeluar në 22 Maj 2023 nga Klevis Hoxhosmani, por prej Marsit 2025. ndërroi adresën. Në Britani nuk figuron me precedentë penalë të rëndë, por në vitin 2014 është dënuar për një incident dhune dhe dëmtim prone.

Bisedat në Sky ECC

SPAK, në njoftimin zyrtar, nuk ka dhënë detaje të plota për rolin konkret të Hoxhosmanit brenda organizatës kriminale, por nga bisedat e përgjuara në aplikacionet e komunikimit të enkriptuar si Sky/ECC, dyshohet se ai ka qenë pjesë aktive e asaj që njihet si “Banda e Durrësit”, e drejtuar fillimisht nga Lulzim Berisha dhe më pas nga Plarent Dervishi. Një sasi prej 250 kg kokainë u sekuestrua në prill 2023, e destinuar për në Britaninë e Madhe, përmes Francës.

PAK urdhëroi Policinë e Shtetit për një aksion blic, për arrestimin e 6 prej të dyshuarve të dosjes së bujshme të trafikut të 6 tonëve kokainë me vlerë 411 mln euro nga Amerika Latine për tregun e Europës. Në pranga janë vendosur dy vëllezërit biznesmenë, Klevis dhe Artur Hoxhosmani, Ilir Lloshaj, si edhe ish-pronari i klubit të natës ‘Cinco Cavalli’, Ermir Ndreaj.

Ndaj tyre është caktuar masa arrest me burg, ndërsa në GJKKO do të njihen me masën e dytë të sigurisë edhe dy ish-ortakët e tyre Erion Alibej dhe Plaurent Dervishaj, të dy aktualisht në burg edhe për dosjen Plumbi i Artë. Në kërkim është shpallur edhe biznesmeni Elidon Skëndaj, i njohur dhe me emrat Devid Patrut dhe Devid Boraj. Ai dyshohet se fshihet në Duabi.