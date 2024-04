Shpërthen Egla: Heidi më ka hedhur një copë baltë mbi...

Ka nisur me debate “Prime” i sotëm mes Heidit dhe Eglës. Banoret të cilat kanë patur një raport miqësor, duket se tashmë e kanë “shpallur” kundërshtare njëra-tjetrën. Egla shprehet se nuk e ka sulmuar Heidin, ndërsa kjo e fundit i ka hedjur baltë mbi kurriz duke e nisur e para “krisjen” mes tyre.

Ledion Liço: Heidi, Egla dhe Juli të bënë ty fajtore për situatën

Egla: Jo Ledion nuk e kam bërë fajtore. Unë me Heidin nuk do ta kisha nisur krisjen. Unë nuk do kisha nisur kurrë një krisje me Heidin, e përsëris. Nuk e kam sulmuar po i kërkoj disa përgjigje. Heidi është duke më akuzuar. Ajo më ka hapur dyert të mendoj çfarëdolloj versioni që mendja ime tani mund të prodhojë për këto 3 muaj, mqs ajo pati guximin të hedhë këtë copë balte mbi kurriz, si një grua që fut hundët në raportin e tyre. Tani kam çdo lloj versioni për të investiguar raportin e tyre, që të dal tek e vërteta o ka o s’ka ndjenja për Romeon.