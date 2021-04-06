Shko thuaja motrës tënde/ Princi përplaset me vajzat e "Për'puthen": Jeni llumi i shoqërisë shqiptare
Debatet në studion e Përputhen kanë qenë shumë të forta ditën e sotme mes vajzave dhe djemve. Përplasjet kanë nisur prej arrogancës së sjelljeve karshi njëri-tjetrit.
I pari ishte Mevlani që tha se kërkon respektin për fjalën e tij ashtu siç respekton të gjithë konkurrentët ai.
Fjalën më pas e mori Princi i cili ofendoi vajzat duke i thënë: “Llumi i shoqërisë shqiptare”.
Ndërkohë vajzat u hodhën duke e kundërshtuar, madje edhe opinionisti Arjan Konomi i kërkoi Princit të mos përdorte fjalë të tilla pasi ishin të tepruara.
Në këtë moment Princi ka hedhur mikrofonin në tokë, ndërkohë që vajzat i thanë se nuk është as burrë e këto fjalë t’ia thotë motrës së tij.