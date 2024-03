“Shko bëj ndonjë “oh”, je dhe nënë!”, Egla-Ilnisës: Del nëpër komshinj me fol për s*ks…

Edhe në dhomën e gjumit nuk kanë munguar përplasjet mes Eglës dhe Ilnisës.

Aktorja e ka akuzuar gazetaren se ka bërë seks në shtëpinë e Big Brother Vip 3 dhe se po i jep shembull të shëmtuar vajzës së saj.

Ilnisa, nga ana tjetër i është kundërpërgjigjur aktores duke mos kursyer fyerjet ndaj saj.

Egla: O krevat dopio e big-ut! Shko bëj ndonjë oh aty dhe mbylle sqepin. Mbylle! Se po çmendesh ndoshta dhe del nëpër komshinj me fol për seks.

Gjatë përplasjes, dy banoret kanë shpërthyer edhe në ofendime ndaj njëra-tjetrës, ndërsa Egla i kërcënoi se do t’i linte të flinin pasi e zgjuan nga gjumi.



“Kakaris vetëm me anën seksuale e kupton sa e papjekur je ti?”, i drejtohet Egla Ilnisës, teksa e quan “zgavër njerëzore”.

“Vjen erë e ndyrë kur afrohesh ti, vjen era ndyrësirë”, shprehet aktorja. Ndërsa gazetarja iu është përgjigjur duke i thënë: “Për modele si ty, kthehu nga ana tjetër, o copë mishi”.

Pjesë nga debati:

Egla: Zhapike, mbylle sqepin o papagalle! Idiote femër, kënaqesh duke folur mbrapa krahëve ti.



Ilnisa: Mbrapa krahëve?

Egla: Kakaris vetëm me anën seksuale e kupton sa e papjekur je ti. Merresh dhe me këtë kokdaullen këtu ( I referohet Julit).

Egla i drejtohet Ilnisës: Ik mi pirdhu ti

(Banorët qeshin)

Juli: Obobo çfarë lloj dialogu

Egla: Ju jeni të mbaruar, sepse nuk jeni pjek o zemra, nuk jeni pjekur

Juli: Jemi pjekur dhe djegur

Egla: Djegur po, jam dakord

Ilnisa: Egla do na lër të flemë tani?

Egla: Tani kërce napolonin sepse nuk ka më gjumë fare. Shih shtetin pastaj seksin

Ilnisa: Që ti ke probleme serioze me trurin

Egla: Me trurin ke ti që tallesh me mua mbrapa krahëve, për gjëra që as 12 vjeçaret nuk tallen. S’të ka ikur akoma dalldia e hormoneve. Ti je për gjynah, për të qarë

Ilnisa: Do një shami

Juli: Ju lutem vajza se do të flemë tani

Egla: S’di ku të ha dhe ku të djeg. S’ke turp, nënë e një vajze të rritur, flet mbrapa krahëve për seksin e grave të tjera.

O krevat dopio e Big-ut shkoj bëj ndonjë ohh aty dhe mbylle sqepin.

Ilnisa: Ohhh ( Ironizon)

Egla: Se po çmendesh ndoshta, del nëpër komshinj me fol për seks! Dashuria të zbukuron, nuk të bën gore.

Ilnisa: Për modele si ty. Kthehu nga ana tjetër, o copë mishi

Egla: Copë mishi e syve që të pëlcasin.

Ilnisa: Debile

Egla: Debile mashkull, ti je burrë mi. S’po të shkrin dot as ai.

Ilnisa: Hajde të put hi çikë

Egla: O zgavër që nuk të mbush asgjë (Mos më prek) Mos më prek mi o burrë, o zgavër njerëzore. Vjen erë e ndyrë kur afrohesh ti, vjen era ndyrësirë

Ilnisa: Hajde të të puth pak