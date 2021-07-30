LEXO PA REKLAMA!

Scarlett Johansson padit Disney pas transmetimit të filmit "Black Widow"

Lajmifundit / 30 Korrik 2021, 20:21
Showbiz

Scarlett Johansson po padit kompaninë Walt Disney pasi publikoi filmin e ri “Black Widow” në platformën e saj të transmetimit, Disney+. Johansson, e cila luan personazhin kryesor dhe është gjithashtu producente ekzekutive në film, pretendon se kompania shkeli kontratën dhe e privoi atë nga fitimet e mundshme duke publikuar filmin.

“Black Widow” debutoi më 9 korrik në kinema dhe për një tarifë prej $ 30 në shërbimin e transmetimit Disney+. Disney ka testuar modelin hibrid për disa filma gjatë pandemisë pasi kompania u përpoq të rrisë shërbimin e saj të transmetimit ndërsa shumë kinema në të gjithë botën ishin të mbyllura.

Padia e Johansson, e ngritur në Gjykatën Superiore të Los Anxheles, pretendon se Disney donte të rriste audiencën drejt Disney+. Ndër të tjera në padi thuhet se përfaqësuesit e aktores i janë drejtuar Disney për zgjidhjen e çështjes, por janë injoruar.

