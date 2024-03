“Sara ka qarë për ish-të dashurit, i kanë ardhur dronë…”, plas sherri mes Françeskës dhe Bardhit

Franceska dhe Bardhi janë përfshirë në një debat të fortë mëngjesin e sotëm në BBV. Bardhi tha se Sara është lojtare më e fortë se Franceska, por kjo e fundit nuk e priti aspak mirë dhe tha se ajo ka bërë lojë vetëm më ish të dashurit.

Franceska: Deri tani s’ta kena dëgju zërin. Nga sot e tutje do e shohim lojën e Big Brother. Do me loz ti, a je gati

Bardhi: Mos se kam frikë, tani do qaj

Franceska: Bëjmë lojë, kam pas respekt për ty Bardh. Vetëm mirë kam qenë me ty. Je treguar pa karakter do flasim ndryshe. Ke punë me mua, pa merak. Ta tregoj unë ty ca është edukata

Bardhi: Je e vogël o Franc

Franceska: Unë nuk jam si puna e Sarës, shiko mendjen e saj që ke në krahë. Unë flas për banorët që janë këtë shtëpi, ti mos ma përmend burrin se s’është në këtë shtëpi. Bëje provë

Bardhi: Nuk ta përmenda Sara është shumë

Franceska: Me ish-të dashurit e vet, ca tjetër ka bërë ka qarë për ish të dashurit, i kanë ardhur dronët. Kaq

Bardhi: Ti qenke shumë e ulët a po të vjen marre.