“Rritet cilësia”, Kristi flet për të dashurën e re: Kjo që kam tani është më e bukur

Kristi Dragot ishte i ftuar sot në “Shqipëria live”.

Finalisti i Big Brother VIP u ndal edhe tek marrëdhënia me Keisin, për të cilën u shpreh se nuk ka komunikim, por vetëm përshëndeten nëse rastisin në evente. Kristi preku pak edhe historinë me Zazën, duke u shprehur se marrëdhënia me të kishte mbaruar para se të hynte në Big Brother pasi gjërat ishin të komplikuara.

“Po kjo që ke aktualisht është më e bukur?”, e pyeti moderatori Arjon Muça dhe Kristi dashur pa dashur pranoi se po njeh dikë tjetër pasi u përgjigj: “Kjo që kam aktualisht? Epo rritet cilësia“.