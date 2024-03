Reagon për herë të parë menaxheri i Bardhit, zbulon raportet me artistin: Ka keqkuptime...

I komentuar shumë në media, Jetmir Agaj, menaxheri i Bardhit ka vendosur të reagojë për herë të parë në lidhje me spekulimet që qarkullojnë në media në lidhje me ndërprerjen e marrëdhënieve të tij me artistin.

Në një intervistë të dhënë së fundmi, Jetmiri ka treguar se marrëdhënia e tij me Bardhin vijon të jetë e mirë dhe korrekte ndërsa ai ka shtuar se jeta e tij private nuk i intereson aspak dhe nuk ka aspak të drejtë ta gjykojë.

“Marrëdhënia e punës që kam krijuar me Bardhin vazhdon të jetë e mirë. Te jeta private nuk kam interes, as të drejtë të gjykoj. Unë nuk kam ndërhyrë as nuk kam vendosur asgjë për jetën e tij. Nuk kisha dashur as ta diskutoj këtë temë. Unë po pres një fëmijë në shtëpinë time, nuk është e drejta ime të vendos për të”, ka thënë Agaj.

I pyetur nëse do vijojë raporti i tyre, Jetmiri ka thënë:

“Sigurisht që do vazhdojë raporti. Krisje të marrëdhënieve nuk mund të ketë, ka keqkuptime. Ai vinte dhe hante bukë në shtëpinë time, e shoh si vëlla të vogël, si mundet t’i prishim raportet? Këtë gjë e hedh poshtë direkt”

Më tej Jetimi ka shtuar se Bardhi nuk ka patur aspak nevojë për marketing dhe se në BBV ka hyrë me dëshirin e tij pasi Bardhi nuk e ka pëlqyer si eksperiencë:

“Në BB ai hyri me pëlqimin tim. Nëse nuk e kisha pëlqyer unë, nuk do të kishte ndodhur. Bardhi nuk e ka dëshiruar atë format. Në BB nuk donte të hynte, por e ka bërë për ekipin. Bardhi është artist shumë i mirë, nuk ka pasur nevojë të bëjë marketing në BB. E vërteta ka qenë puna e shëndetit, Bardhi është familjar.“