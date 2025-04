“Prit edhe pak, jashtë kur të dalim…”, cfarë ‘mesazhi’ po përpiqet Gjesti t’i jap Eglit?

Gjesti ka diskutuar pas Prime-t me Eglin për raportin e tyre dhe i ka shprehur se:

Jashtë kur të dalim do të them dy fjalë. Tani nuk po mundem. Prit edhe 3 javë.

Egli: Nuk i hy më thellit me ty. Mos u streso, se do ikin këto tre jave dhe më mirë do bëhet.

Gjesti: A e ke menduar se çfarë do të bënte ky djali nëse do më donte? I kisha kërkuar Vëllait të Madh darka, e shumë gjëra.

Po të kisha qenë i dashuruar do i kishe marrë të gjitha këto. E kisha laujt shumë mirë të dashuruarin.

Egli: E ke bërë o Gjesti. i nuk e ke idenë se çfarë kisha bëra unë.