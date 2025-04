Presidentja e shoqatës bamirëse të themeluar nga Princi Harry, akuza ndaj tij për shantazh!

Kryetarja e shoqatës bamirëse të krijuar nga Princi Harry e ka akuzuar atë për shantazh pasi ajo dhe disa të tjerë u larguan nga organizata në fillim të kësaj jave.

Sipas deklaratave të Dr. Chandoo, presidentes së Sentebale, në një intervistë për Sky News, largimi i Dukës së Sussex është rezultat i “aktivizimit të plotë të makinerisë së marrëdhënieve publike të Sussex”.

“Arsyeja e vetme që unë jam këtu është sepse, në një moment të martën, Princi Harry dha miratimin e tij për të shpërndarë një lajm të dëmshëm në botën jashtme, pa e njoftuar as mua, as drejtorët e vendeve, as drejtorin tonë ekzekutiv.

Mund ta imagjinoni çfarë ndikimi pati kjo sulm mbi mua, mbi 540 punonjësit dhe familjet e tyre? Ky është një shembull i shantazhit dhe ngacmimit në një shkallë të gjerë”, tha ajo.

Sky News kontaktoi Dukën dhe Dukeshën e Sussex për përmbajtjen e intervistës dhe ata nuk pranuan të ofrojnë ndonjë përgjigje zyrtare. Një burim i afërt me ish-besuesit e bamirësisë Sentebale i ka përshkruar si plotësisht të pabaza pretendimet e Dr Chandauka se ajo ishte ngacmuar.