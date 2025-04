“Po e shet trupin për lojë”/ Debat i fortë mes Rozanës dhe Gjestit: Je sa nëna ime, nuk të shoh me atë sy!

Rozana dhe Gjesti, dikur miq në Big Brother, kanë pasur një debat të ashpër gjatë spektaklit të sotëm.

Pas një debati që patën pasi Rozana i kërkoi Gjestit që të mos e shihte me rroba banje, Gjesti tha se e gjitha ishte me tendencë.

Gjesti: Ka hy mes meje dhe Eglit vetëm me ne merret. Nëse ti më ke thënë ke të dashur jashtë, unë të thash ashtu, thash po luajmë lojë të fëlliqur. Është tradhtare. Ti thuash dikujt si vëlla, pse më the mos më shiko. Ma bëri me tendencë, e shikova në sy jo në trup.

Rozana: Më fute në siklet, thash të lutem mu largo. Vazhdoje dhe nuk ikje, të kërkova të largoheshe.

Gjesti: Unë veç të them ty çfarë ke bërë këtu. Vetë zhveshësh dhe thua hajde më shiko. Nuk jam shpifëse si ti.

Rozana: Jo-ja e një vajzë është jo për një djalë

Egli: Asnjë djalë nuk të ka ngacmuar

Rozana: Nuk dua të shikosh

Gjesti: Je sa nana ime. Kur më fol në atë mënyrë…pse e shet trupin për lojë. Po e përdor trupin mos ma këqyr trupin. E di pasha zotin e ka pasur me tendencë.