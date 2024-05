Planet për martesë, Ilnisa zbulon nëse familja e Meritonit është "pengesë": I çova një mesazh të vëllait…

Ish-banorja e “Big Brother VIP3”, Ilnisa Agolli, ishte mëngjesin e kësaj të marte e ftuar në emisionin “Ëake Up”. Ajo komentoi rrugëtimin e partnerit të saj, Meriton Mjekiqi, brenda shtëpisë së “Big Brother VIP3”.

Por jo vetëm kaq, pasi gazetarja foli pak edhe për raportin që ajo ka me familjarët e Meritonit, pas deklaratës së moderatorit që kërkon të martohet me të, pas daljes nga Big Brother Vip. Ajo u shpreh se ka një marrëdhënie shumë të mirë me të motrën e moderatorit.

Ndërkohë më pas shton se i ka dërguar edhe një mesazh të vëllait të Meritonit, por duke mos treguar se çfarë i kishte shkruar.

Në këtë mënyrë, Ilnisa la të kuptohet se ajo ka një raport shumë të mirë me familjarët e partnerit të saj, të cilin e njohu brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri.

E pyetur nëse do të shkojë në Kosovë, Agolli u shpreh se aty ku ka lumturi nuk ka pse të flitet për vendin se ku do jetojnë.

Gjithashtu gazetarja u shpreh se Meritoni e meriton fitoren e këtij edicioni të tretë të “Big Brother VIP”.