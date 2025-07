“Pas tij qëndron TikTok-eri Medi Iseni”, Stresi flet për arrestimin e Noizyt

Pas arrestimit të reperit të njohur shqiptar Noizy në Zvicër, kolegu dhe rivali i tij i dikurshëm, Stresi, ka reaguar me akuza të hapura.

Në një postim në Instagram, ai sugjeron se prapa ndalimit të Noizyt qëndron TikTok-eri Medi Iseni, me të cilin reperët kanë pasur konflikte më parë.

Stresi akuzon Medi Isenin për denoncime dhe shpreh dyshime për prapavijën personale të arrestimit, duke paralajmëruar me tone sarkastike për situatën që e pret TikTok-erin jashtë rrjeteve sociale.

Stresi ka shkruar: “Prej që kemi pasur problemin me ty, unë nuk kam udhëtuar direkt drejt Zvicrës me ‘check me pasaport’ se e kam ditur që ti je e bën denoncime edhe atje”.