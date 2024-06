Pas skandalit për dhunë nga bashkëshorti, Maya publikon foton e rrallë me djalin

Me rastin e 1 Qershorit Maya ka ndarë si rrallëherë një foto me të birin. Ajo shfaqet duke buzëqeshur së bashku me djalin e saj.

“Të dashur fëmijë, gëzuar festën tuaj, 1 Qershorin. Zemrat tuaja qofshin vatër gëzimi. Të dua”, shkruan Maya.

Kujtojmë se krisja e marrëdhënies së këngëtares Maya me bashkëshortin e saj tronditi publikun.

Për shkak të dhunës, Maya u pajis me urdhër mbrojtje nga Gjykata e Tiranës.