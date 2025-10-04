Pas lindjes së fëmijës, Adrola Dushi zbulon si e arriti të mos ketë strija: ja sekreti i saj dhe kujdesi për trupin
Adrola Dushi, modelja e njohur, ka qenë e ftuar në podcastin e Orinda Hutës, ku ka ndarë histori të rëndësishme nga jeta e saj. Ajo zbuloi për herë të parë për shtatzëninë e saj me djalin Troi, i cili është rezultat i lidhjes me Adis Patushin. Adrola humorisht tregoi se, kur mori vesh se ishte shtatzënë, e mendoi abortin, duke e pasur parasysh moshën e saj të re dhe karrierën e ngarkuar si modele.
Një tjetër temë e rëndësishme e diskutimit ishte kujdesi për trupin pas lindjes. Adrola ndau një sekret për gratë që kanë frikë nga shenjat e shtatzënisë. Ajo tha se përdori një korsetë të gomuar për dy muaj që nga dita e tretë pas lindjes për të parandaluar varjen e lëkurës dhe për të mbajtur formën e trupit. Adrola theksoi se kjo praktikë e ndihmoi shumë dhe që, pas dy muajsh, nuk kishte asnjë shenjë nga eksperienca e saj e shtatzënësisë.
“Vura korsetën ditën e tretë pas lindjes dhe e mbajta gjatë gjithë ditës, përveç gjatë dushit. Ndihmoi për të humbur peshë dhe barku im doli si të mos kisha lindur kurrë,” tha ajo, duke theksuar efektet pozitive që pati nga kjo praktikë.
Tema e nënës dhe modeles që po kalonte një periudhë të rëndësishme në karrierën e saj, përveç përkushtimit ndaj fëmijës, tregoi për vështirësitë dhe sfidat me të cilat përballet një grua në industri. Adrola Dushi shënoi ndjeshmërinë e saj si nënë dhe aftësinë për të ruajtur profesionalizmin në botën e modës.
Ky podcast ka tërhequr vëmendjen e publikut, duke hapur diskutime mbi ndihmën dhe mbështetje për gratë që përballen me sfida të ngjashme pas lindjes, duke nënvizuar rëndësinë e komunikimit dhe ndarjes së përvojave në një shoqëri gjithnjë e më të hapur. Dushi heshtur fort se si një grua mund të përballet me pritshmëritë e shoqërisë dhe të ruajë identitetin e saj personal dhe profesional.