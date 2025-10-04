EMRAT/ Kush janë 2 vëllezërit që dhunuan efektivin dhe terrorizuan komisariatin e policisë
Lajmifundit / 4 Tetor 2025, 17:58
Aktualitet
Detaje të reja kanë dalë për dy të rinjtë që dhunuan një efektiv policie dhe thyen kamerën e sigurisë në ambientet e Komisariatit nr.2 në Tiranë.
Sipas burimeve, autorët janë dy vëllezërit, Deni Selimllari dhe Kejni Selimllari.
Dy vëllezërit kanë terrorizuar ambientet e Komisariatit nr.2 ku përveçse dëmeve materiale kanë kërcënuar dhe efektivë të tjerë policie.
Autoritetet po vijojnë hetimin ndaj kësaj ngjarjeje, ku do të japin masën ndëshkuese ndaj autorëve të kësaj ngjarjeje.