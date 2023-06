Pas Elgitit dhe Kleas, Bora Zemani dhe Donald Veshaj bëhen gati për t’u martuar?

Mesa duket kjo është periudha e dasmave. Pas asaj të Klea Hutës me Elgit Dodën, mund të kemi edhe një tjetër, atë të Borës dhe Donaldit.

Romeo Veshaj, i cili u përlot teksa pa mikun e tij Elgitin në altar, u shpreh për “Pushime on top” se nuk mundi të mbante lotët nga emocionet. Gjatë intervistës, Romeo tha se pret që vëllai i tij binjak Donaldi dhe partnerja e tij Bora Zemani të bëjnë dasmë.

“Se di, unë do vdisja te dasma e tyre. U them shpesh pse nuk e bëni një dasmë. Ndoshta ma bëjnë surprizë”, tha ai.

Me siguri të gjithë do ishin “sy e veshë” për atë dasmë. Kujtojmë se çifti po punon për filmin ku do të jenë vetë protagonistë, aty ku do tregohet historia e tyre e dashurisë.