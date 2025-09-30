Parashqevi Simaku reagon publikisht pas akuzave të rënda: Nuk më bëni dot asgjë...!
Nga SHBA, kengetarja Parashqevi Simaku ka reaguar publikisht ne lidhje me perfoljen e emrit te saj ne media ne Shqiperi.
Reagimi:
Prej 10 muajsh, emri im është përdorur si tabelë qitjeje nga njerëz që përpiqen të tërheqin vëmendje përmes shpifjeve dhe të pavërtetave.
Asnjëherë nuk e kam menduar se do të më duhej të reagoja për gjëra kaq të ulëta, që nuk kanë asnjë lidhje me realitetin.
Por në fakt, kjo nuk është hera e parë që ndodh. Edhe në vitet 1985–1988 flitej për mua – për çmimet që kisha fituar me shumë punë, përkushtim dhe sakrifica – por shumë nga ata flisnin me mllef dhe zili. Edhe atëherë, si sot, zgjodha të mos ndalem.
Sot dua t’ju them vetëm kaq: Mua nuk më bëni dot asgjë. Publiku im më njeh prej vitesh dhe e di shumë mirë kush jam, çfarë kam dhënë dhe çfarë përfaqësoj.
Nëse për disa klikime zgjedh të ulësh dikë tjetër me shpifje, jini të sigurt: në atë moment, e ulni vetëm veten.
Unë vazhdoj rrugën time me dinjitet dhe të vërtetën në krah. Kjo është forca ime.
#ParashqeviSimaku
Reagimi vjen pas deklarates se Shqipe Hysenajt, qe akuzoi Simakun qe "u kishte marre burrat grave te tjera" nje akuze me te vertete e forte.