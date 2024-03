Paqe mes Romeos dhe Heidit? Puthje dhe përqafime mes dyshes

Gjatë spektaklit të kaluar, Romeo u përball me kritika të ashpra nga opinionistët e BBV, Arbri dhe Ori, të cilët e konsideruan që po bëj lojën e viktimizimit në lidhje me marrëdhënien e tij me Heidin.

Mesa duket, Romeo i ka marrë parasysh këshillat dhe që prej mbrëmjes së kaluar, ai është shfaqur shumë i afërt me Heidin.

Teksa kanë qenë vetëm në oborr, Heidi është parë e ulur në prehërin e Romeos, duke shkëmbyer përqafime dhe duke përkëdhelur njëri-tjetrin.

Pavarëisht se janë shfaqur shumë të afërt, dyshja nuk ka shkëmbyer puthje në buzë me njëri-tjetrin, duke lënë ende në pikëpyetje nëse janë rikthyer përfundimisht apo jo.

Ndërkohë që Erjola kalon aty pranë dhe i pyet nëse janë pajtuar, Heidi dhe Romeeo janë përgjigjur se përgjigjur se “jo, nuk jemi pajtuar”.