Olta bisedon për sfidën e kërcimit me Nitën: Vetëm ata mos ta fitojnë

Në një bisedë me Nitën dhe Shpatin Olta shprehu dëshirën që ka në lidhje me sfisën e Dancing with Big Brother.

Sipas Oltës ajo dëshironte që këtë sfidë ta fitonte ajo me Shpatin ose Maestro me Nitën.

“Ata dy të tjerët nuk dua ta fitojnë. Ishalla e fitoni ju ose ne, njësoj është për mua. Për ata të dy nuk kam fjalë,” u shpreh Olta.

Ndërsa Nita e mbështeste duke thëne: “Edhe unë kisha pas qef.”