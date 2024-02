Nuk ndalet sherri në BBV, Sara ‘shpërthen’ ndaj Meritonit: Mos fol për mua

Sara dhe Meritonin kanë debatuar deri në tonalitete të larta të zërit, por nuk arritën të sqaroheshin.

Mënyra e komunikimit dhe sjelljes me banorët e Big Brother VIP ka qenë shkaku i debatit mes tyre.

Sara: Nuk më pëlqen kur çdo banore vë limitet

Meritoni: Ti bëre 20 pyetje për të dalë tek pika jote.

Sara: Vë limite dhe nuk është mirë të vënë limite. Ti mos fol për mua, ti mos fol për mua

Meritoni: Është e drejta e saj çfarë bën

Sara: Ti çfarë je tani gjyqtar?

Meritoni: Jo nuk më pëlqen kjo. E more me 100 mijë pyetje me ndjenjat e saj dhe i bëre edhe 20 pyetje për me dalë në pozitën që deshe. Nuk ishte e bukur

Sara: Atë nuk e vendos ti o Meriton. Nuk më pëlqejnë limitimet.

Meritoni: U mundove me përdor situatën.

Sara: Meriton (ngre zërin) diku dua të dal. Me të gjithë do përpiqem kur të vijë momenti. Lëre tjetrin të flasë deri në fund.