Para pak ditësh, ish-reperi Fero ka njoftuar se ka kurorëzuar dashurinë e tij me martesë. Ai nuk dha detaje rreth ceremonisë madje as fotografi nuk publikoi me tashmë bashkëshorten e tij.

Megjithatë, para disa orësh, ai ka ndarë me ndjekësit në Instagram më pak se gjysmën e fytyrës së gruas së tij, duke e ruajtur ende portretin total të saj.

"Mos na shqetësoni”, shkruan Fero.