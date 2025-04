"Nervat e tyre do të fillojnë të tendosen..."/ Ish-banorja tregon se çfarë i pret finalistët e BBVIP4, këtë vit!

Ish-banorja e Big Brother VIP 1, Monika Lubonja ka komentuar më shumë mbi këtë edicion të BBV si dhe ka analizuar lojën e banorëve.

Ka pasur një moment të tensionuar në shtëpi ku Gjesti i ka përmendur Rozanës ish-partnerin, Mc Kresha. Si i ke parë këto debate mes tyre?

"Gjesti deri në ditën e fundit që do të shpallet finalja, do të jetë një luftë ‘alla Gjesti’, që di ta marrë atë qetësinë e tij, pavarësisht se është natyrë shumë ekspresive, por kur e sheh me lojtarin, gjahun e vet me një buzëqeshje, se e ka ai atë gjënë e bukur në portretin e tij, atë mirësinë, atë qetësinë, ka filluar të sulmojë Rozanën.

Unë kam dy pikëpyetje; Ose janë të dy që janë në lojë me njëri-tjetrin, ose Gjesti ka ardhur një moment që të fillojë ta ulë Rozanën. Por që për mua, në këtë pikë, me këtë histori, duhet të ketë shumë kujdes sepse po ngre Rozanën.

Nesër pasnesër edhe ai publiku i Kosovës, do t’i thonë që kujdes se Mc Kresha është njeriu jonë. Kur futet familja, ne jemi të ndjeshëm. Këtu duhet të ketë kujdes Gjesti. Por nga njëra anë them që këta të dy do ta bëjnë lojën deri në fund, sepse mendoj që fundi fare, dyshja e fundit do të jetë Gjesti dhe Rozana. Ata të dy e kanë ditur që janë në një fron dhe do të luftojnë shumë ashpër.

Dhe unë them që kjo dyshe, deri sa të vijë ajo nata finale, ata do të jenë njerëzit që do ta mbajnë lojën gjatë, nervat e tyre do të fillojnë të tendosen, lufta për podin është gjithmonë e egër, tek-tuk do kenë ato momentet e bukura", tha aktorja.