‘Në kuadër të dashurisë’ bën bashkë Luizin dhe Oltën, dyshja shfaqet në shtrat gjatë xhirimeve të filmit

Këngëtari Luiz Ejlli dhe aktorja Olta Gixhari, njëkohësisht dhe ish-banorët e ‘Big Brother Vip 2’ janë kthyer ndër personazhet më të komentuar të momentit pas pjesëmarrjes në filmin ‘Në kuadër të dashurisë’.

Teksa vazhdojnë ende xhirimet për filmit, kureshtja ka qenë e madhe në lidhje me skenat që do të shfaqen dhe roli i Oltës dhe Luizit si ccift me një romancë.

Së fundmi janë publikuar disa momente nga prapaskenat që po xhirohen në film, ku protagonistët Luiz Ejlli dhe Olta Gixhari shihen edhe në shtrat.

Detaje të plota ende nuk janë dhënë mbi filmin i cili pritet të publikohet në muajin tetor, ku vazhdojnë xhirimet në Korçë dhe në Tiranë.

Këto janë disa prej fotove të shkëputura nga filmimet: