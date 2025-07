“Mos i vish”/ Kiara zbulon çfarë i ka "ndaluar" Luizi, moderatores që ajo të veshë

Kiara Tito dhe Luiz Ejlli vazhdojnë të jenë një nga çiftet më të komentuar dhe të ndjekur në showbizin shqiptar, si brenda ashtu edhe jashtë rrjeteve sociale.

Në një intervistë të fundit, moderatorja ka ndarë disa detaje nga jeta në çift me këngëtarin.

Ndërsa fliste për marrëdhënien e tyre dhe mënyrën se si i ndajnë rolet në përditshmëri, Kiara u ndal edhe te veshjet e saj, një temë që, sipas saj, shkakton më shumë komente nga ana e Luizit.

“Luizi me kritikon per veshjet,” u shpreh Kiara me buzëqeshje. “Më thotë shpesh: ‘Mos vish shumë të shkurtra’, por une nuk e zbatoj.”