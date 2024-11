"Më kontrolloi edhe të brendshmet", Melania Trump thyen traditën, refuzon takimin me Jill Biden

Melania Trump thuhet se ka refuzuar një ftesë Zonja e Parë e SHBA, Jill Biden për një takim paszgjedhor në Shtëpinë e Bardhë në fund të kësaj jave.

Muajt ​​e fundit, ish- zonja e parë ka hyrë sërish në qendër të vëmendjes politike për shkak të publikimit të librit të saj me kujtime me titull Melania.

Edhe pse ajo ende iu shmang shfaqjeve me bashkëshortin e saj Donald Trump në fushatën elektorale, një Melania e qeshur u shfaq në krah të presidentit të zgjedhur teksa ai fitoi natën e zgjedhjeve.

Megjithatë, pavarësisht gatishmërisë së saj në dukje për t’u angazhuar sërish me botën e politikës, burime i thanë CNN se Melania do të anashkalojë takimin tradicional të Zonjës së Parë.

Burimet thanë se mospërfillja është për shkak të një konflikti të ardhshëm planifikimi në lidhje me librin e saj më të shitur në New York Times.

Një burim tjetër dha një arsye tjetër për mungesën e parashikuar të Melanias, duke pretenduar se ajo ende mban mëri për bastisjen e FBI-së në rezidencën e Trumpit Mar-a-Lago në Palm Beach, Florida në gusht 2022, si pjesë e çështjes së dokumenteve të klasifikuara federale.

“Ajo nuk do të shkojë,” tha ai burim i paidentifikuar për New York Post . “Bashkëshorti i Jill Biden autorizoi FBI-në që të përgjonte nëpër sirtarin e saj të të brendshmeve. Bidenët janë të neveritshëm. Jill Biden nuk është dikush që Melania duhet të takojë”, tha burimi i afërt me familjen Trump.

Një burim tha gjithashtu për Daily Mail se “zonja Trump nuk do të shkojë”, duke shtuar se Melania dhe Jill Biden “nuk kanë folur”.