Mbreti Charles shfaqet me sy të skuqur - Pallati mohon spekulimet që e lidhën me kancerin

Shëndeti i Mbretit Charles III ka qenë në fokus që prej diagnozës me kancer në fillim të vitit 2024. Së fundmi, ai është parë me një sy të skuqur gjatë një vizite shtetërore me Presidentin Francez Emmanuel Macron më 8 korrik, gjë që ngjalli shqetësim në rrjetet sociale dhe media.

Fotot nga Kështjella Windsor, ku Charles shfaqej përkrah Mbretëreshës Camilla dhe çiftit Macron, u përhapën me shpejtësi. Ndjekësit nisën spekulimet lidhur me një përkeqësim të mundshëm të gjendjes së tij shëndetësore.

Pallati i Buckingham-it reagoi menjëherë, duke sqaruar se bëhej fjalë për një hemorragji subkonjunktivale, një gjendje e zakonshme dhe e padëmshme, që ndodh kur një enë e vogël gjaku shpërthen në sy – shpesh nga një kollë ose teshtimë.

Burime pranë Pallatit theksuan se kjo gjendje nuk ka lidhje me trajtimin e tij për kancerin, të cilin Mbreti po e ndjek që prej operacionit për zmadhimin e prostatës në janar.

Një incident i ngjashëm ishte raportuar edhe në vitin 2022, i lidhur me alergji apo tharje të syve.