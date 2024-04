“Mati fjalët”, përplasje mes Eglës dhe Liamit: Po të ishe me shtyllë kurrizore, s’do t’i bije nga Kina

Egla është kthyer mbrëmjen e djeshme në shtëpi pas disa ditësh izolim në dhomën e bardhë.

Mirëpo pas mbarimit të spektaklit ajo ka debatuar me disa prej banorëve, fillimisht me Julin dhe më pas me Liamin.

Këtij të fundit aktorja i ka kërkuar që ti mati fjalët kur të flasë me të ose ndryshe do marrë thjesht heshtjen e saj. Ndërsa Liami nga ana tjetër i është përgjigjur se është i gatshëm për çdo gjë.

“Të respektosh një njeri nuk do të thotë që mos të luash me të lojëra fjalësh. Siç bën ti i bëj dhe unë, shtoi ai”.