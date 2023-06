Luiz Ejlli i zë vendin personazhit të njohur në Top Channel, ja ku do ta shohim së shpejti

Lart e poshtë po flitet se Luizi do jetë opinionist në sezonin e ardhshëm të Big Brother Albania Vip 3. Duke qenë se Arbër Hajdari deklaroi më herët se nuk do jetë më opinionist i formatit reality, mbase vendin e tij do e zërë këngëtari.

Lajmi është në kuadër të thashethemeve dhe asgjë nuk është zyrtare, megjithatë ‘ku ka tym, do ketë edhe zjarr’ e mbase Luizi, i cili nga këngëtar u bë edhe aktor, do jetë edhe një opinionist shumë i mirë.