Ledri Vula flet për herë të parë për lidhjen e re të Sarës: “E kam parë të lumtur...”

Reperi i njohur Ledri Vula ka folur për herë të parë publikisht rreth lidhjes së re të ish-partneres së tij, Sara Hoxha, me Erik Fullanin. I ftuar në podkastin e Alketa Vejsiut, Ledri tregoi maturi dhe qartësi në qëndrimin e tij, duke lënë pas çdo formë spekulimi apo tensioni.

Në intervistën e tij, ndër të tjera, u diskutua edhe mbi ndikimin që kjo marrëdhënie e re mund të ketë në bashkëprindërimin me Sarën, për vajzën e tyre, Poem Blu.

I pyetur nëse kjo marrëdhënie e re ndikon në raportin që ata kanë për rritjen e vajzës së tyre, Ledri eshte shprehur qartë:

“Sara më duket shumë e lumtur me djalin. Për mua është më e rëndësishme që Sara të jetë e lumtur. Nëse ajo është e lumtur, edhe goca është e lumtur. Për mua, goca është me shumë rëndësi,” – u shpreh Ledri me qetësi dhe vendosmëri.

Deklarata e tij është përhapur gjerësisht në rrjetet sociale, ku shumë ndjekës e kanë përgëzuar për qëndrimin e tij të pjekur dhe përkushtimin ndaj vajzës.

Në një kohë kur ndarjet publike shpesh shoqërohen me polemika, Ledri zgjodhi të japë një shembull pozitiv, duke vënë në plan të parë mirëqenien emocionale të fëmijës dhe respektin reciprok me ish-partneren.

Lidhja e re e Sarës me Erik Fullanin ka qenë në qendër të vëmendjes së mediave rozë muajt e fundit, por kjo është hera e parë që Ledri flet hapur për të.

Me këtë deklaratë, ai i ka dhënë fund çdo hamendjeje për marrëdhëniet mes tyre dhe ka lënë të kuptohet qartë se qëndrimi i tij do të mbetet i qetë dhe i përqendruar te prindërimi.