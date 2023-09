Ky vendim i Naomi Campbell ka ngjallur shumë polemika!

Naomi Campbell ka habitur të gjithë me veprimin e saj të fundit, ku ka vendosur të braktisë shtëpitë luksoze të modës për t’iu bashkuar markave popullore.

Ylli i modelingut njoftoi bashkëpunimin me markën “Pretty Little Things”, e cila karakterizohet për ndjekjen e trendeve me çmim të përballueshëm.

Koleksioni i veshjeve me çmime të lira i dizenjuar nga 53-vjeçarja në bashkëpunim me stilistët Viktoria Anate dhe Edvin Tompson do të dalë në treg prej 5 Shtatorit. Çmimet e veshjeve variojnë nga 10 në 185 dollarë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.



Lidhur me këtë ndryshim të papritur, Campbell është shprehur në një intervistë së fundmi se është përballur me shumë kritika, por, sipas saj, kishte ndjerë nevojën për ndryshim dhe e kishte parë këtë si një mundësi të shkëlqyer për të transformuar industrinë, duke u dhënë famë markave në zhvillim dhe për t’i shfaqur ata në një platformë globale.