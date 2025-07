Krisa Çaushi tregon shifrën marramendëse që merr për një reklamë pas BBV

Krisa Caushi, ish-banore e "Big Brother VIP Albania", ka zbuluar publikisht shumën që përfiton nga një postim i vetém nè Instagram. E ftuar në Top Albania Radio, ajo foli për eksperiencën në reality show dhe ndryshimet në jetën e saj pas daljes nga programi.

Gjatë intervistes me gazetarin Ronaldo Sharka, Krisa u pyet konkretisht per të ardhurat që siguron nga rijetet sociale - saktesisht per nje postim te vetém ne

Instagram.

"Me e pakta 1500 euro," u pergjigi ajo, duke stuar se ne disa raste, ne varesi te marreveshjes me bizneset, pagesa mund te jete edhe mujore dhe me e larte.

Deklarata e saj ka tërhequr vemendje, duke pasqyruar ndikimin që fama nga reality show-t mund te kete në angazhimet komerciale te ish-konkurrentëve në rrjetet sociale.