Kiara debaton ashpër me Oltën pas përfundimit të Big Brother Vip: Çfarë ke me burrin tim…

Kiara ka debatuar ashpër me Oltën pas përfundimit të Big Brother Vip Albania mbrëmjen e djeshme.

Teksa po dilnin në oborr Kiara iu kthye aktores që debatet që ka me Luizin t’i përfundojë me të dhe të mos e përfshijë luftën e tyre.

“Çfarë ke me burrin tim, merru me burrin tim nëse ke këllqe. Po merresh me një person që nuk të ka bërë asgjë. E ke të gjithën me Luizin.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Por nuk ka gjë se bota është me rrota”, tha Kiara dhe më pas ftoi Luizin të bëjnë një foto në oborr.

Ditën e djeshme Olta çoi në nominim çiftin përballë Bledit pas hapjes së zarfit të kuq, nga loja ku u bë lidere për shkak se u shpall e preferuara e publikut.

Emri i saj në listën e personazheve të preferuar të publikut ka nxitur kontestime të shumta në rrjet.