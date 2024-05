“I shkëlqenin sytë kur e shikonte”, s’është Heidi, kush është ish-banorja e fiksuar pas Romeos

Graciano Tagani është shprehur mbrëmë se ish-banorja e BBV3, Vesa Smolica, kishte një pëlqim për Romeo Veshajn.

Gjatë një bisede me Julian Dedën, dy banorët hodhën dyshime se kjo mund të jetë arsyeja që Heidi Baci largoi nga shtëpia më e famshme në Shqipëri këngëtaren e njohur.

Nga ana tjetër balerini tregoi se ia ka thënë “troç” Romeos që Vesa ka një pëlqim për të, por sipas Gracianos, ai iu ka përgjigjur: “A je në terezi, s’të vjen turp ty!”.

Pjesë nga biseda:

Juli: E dija që është me Romeon 100 për qind. Qëndronte edhe me mua ndonjëherë por ishte me Romeon (për Vesën)

Graciano: Asaj i shkëlqenin sytë, ishte kështu (për Vesën)

Juli: Mendon se ishte diçka më shumë?

Graciano: Po mendoj

Juli: Ti mendon se kjo (Heidi) e ka nuhatur këtë që ka dashur ta heqë? Qarkulloi edhe kjo nëpër shtëpi

Graciano: Qarkulloi?

Juli: Po

Graciano: Po edhe kjo mund të jetë

Juli: Se di kush ia ka thënë troç Heidit dhe Romeos, se di Roza ose Lediona më duket dhe këta e mohuan kategorikisht

Graciano: Unë ia thashë troç Romeos atë ditë. I thashë mos të ishte Heidi do ta shikoje ti se do ishte Vesa. I bini lot në sy për ty. Më tha “A je në terezi, s’të vjen turp ty”. I thashë ngadalë more se s’ka ndonjë gjë të keqe