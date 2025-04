Tërmeti në Stamboll/ Morena Taraku rrëfen momentet e panikut: Isha në spital me babin kur papritur…!

Modelja dhe këngëtarja shqiptare Morena Taraku ka reaguar në rrjete sociale pas tërmetit të fuqishëm që goditi Stambollin mesditën e sotme.

Taraku ka shkruar se në ato momente ndodhej në spital me babain e saj kur papritur ndjehu tërmetin dhe vrapoi menjëherë drejt tij duke thërritur me të madhe “babi, babi”.

Këngëtarja rrëfen se ishte një moment i tmerrshëm ndërsa shprehetfalenderuese ndaj zotit për faktin që janë mirë.

“Isha me babain në spital, shumë pak larg tij kur papritur ndjeva tërmetin. Vrapova brenda duke bërtitur ‘babi, babi’, derisa ia kapa dorën dhe dolëm jashtë. Ngjarja ishte e papërshkrueshme.

Ju betohem, ishte si një film. Zoti e bekoftë! S’e kam imagjinuar kurrë që do të ballafaqohesha me vdekjen pa të. S’e kam imagjinuar kurrë që, nëse do të ballafaqohesha me vdekjen, do të shkoja pa të. Jam ende e traumatizuar, por jemi mirë.