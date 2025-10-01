LEXO PA REKLAMA!

I lidhur me Xhensila Myrtezajn? Sara Hoxha flet për raportin me Ledrin pas ndarjes

Lajmifundit / 1 Tetor 2025, 08:37
Showbiz

E ftuar në emisionin “Goca dhe Gra”, Sara u shpreh se lajmet i ka lexuar si gjithë publiku, duke sqaruar se nuk ka asnjë dijeni të drejtpërdrejtë për situatën.

"Jam në një kapitull të ri. Sikur kam rigjetur veten. Jam më e fortë, e di kush jam, e di çfarë dua. Nuk kam ndryshuar si person. Jam akoma unë që jam më e dashur seç duhet. Më ndodhën disa gjëra njëkohësisht që ma ndryshuan këtë kapitull”.- u shpreh ajo.

Më pas, ajo u pyet dhe për lajmit që qarkullon nëpër portale rreth një lidhje të mundshme mes Ledrit dhe Xhensila Myrtezajt, duke thënë se i uron vetëm lumturi ish-partnerit të saj.

“Lidhje mes Ledris dhe Xhensilës? I kam lexuar dhe unë nëpër media. Unë dhe Ledri kemi një marrëdhënie shumë prindërore. Kujdesemi shumë për Poin. Gjithsecili ka jetën e vet. Mua nuk më takon të mohoj dhe të pohoj lajmet që dalin në portale. E di që kemi të drejtën të dy të jemi të lumtur. Unë këtë dua për Ledrin, që gjithmonë do e dua, sepse është babai i Poit”, u shpreh Sara.

