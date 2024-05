"I kam kërkuar githmonë mamit një motër, Donaldi më solli Borën", Romeo bisedon me Heidin për moderatoren

Ai ka treguar gjithashtu për marrëdhënien e bukur që ka me Borën, duke u shprehur se më shumë i tregon sekretet kësaj të fundit sesa Donaldit.

Ndërkohë që vetëm pak ditë na ndajnë nga finalja e madhe e BBV me 25 Maj, banorët kanë nisur të bëjnë planet se si do kalojnë ditët e para pasi të dalin nga shtëpia më e famshme ne Shqipëri.

Teksa ka qenë në oborr me Heidin, Romeo ka treguar se pasi të dalin nga shtëpia do donte shumë që së bashku me Heidin, Donaldin dhe Borën të shkonin me pushime. Ai ka treguar gjithashtu për marrëdhënien e bukur që ka me Borën, duke u shprehur se më shumë i tregon sekretet kësaj të fundit sesa Donaldit.

Pjesë nga biseda:

Romeo: Ikim, ti në vendin e parë dhe ikim.

Heidi: Kemi nevojë.

Romeo: Shpresoj ta ketë mbaruar edhe Bora emisionin. Marrim Borën dhe Donin dhe ikim. Bëhemi një grupë i lezetshëm. Kam përshtypjen që do shkosh shumë mirë me Borën se është “funny”, super gocë. Unë e kam motër. Gjithë kohës i jam lutur mamit dhe babit të më bëjnë një motër, Doni më solli Borën në shtëpi pastaj. Realisht unë më shumë hapem me Borën sesa me Donaldin.