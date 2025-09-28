Habit G-Bani, i kërkon Jozit të mos shkojë në varrimin e vëllait të Gjestit për këtë arsye
Pas tragjedisë ku humbi jetën Eldion Kelmendi, vëllai i Gjestit, ka pasur shumë reagime publike dhe mesazhe ngushëllimi.
Një prej tyre erdhi nga Joz Marku, i cili ndonëse kishte pasur përplasje me Gjestin gjatë “Big Brother VIP Albania”, shprehu dhimbjen përmes një postimi në rrjete sociale.
G-Bani ka folur në një lidhje telefonike për Klan Kosova rreth reagimit të mikut të tij, Joz Markut, ku tha se “Jozi ka shpirt dhe ka zemër.” Ai shtoi se miku i tij e kishte bërë postimin sepse e kishte ndjerë dhimbjen.
Megjithatë, G-Bani sqaroi se nuk do ta kishte këshilluar Jozin të merrte pjesë në ceremoninë e varrimit.
“A me e këshillu me qenë te varrimi?
Jo, nuk do ta këshilloja të kishte qenë te varrimi sepse jemi persona mediatikë dhe nuk duhet të tërheqim vëmendjen me prezencën tonë, duhet t’i jepet vëmendje atij djali që ka humbur jetën”, arsyetoi G-Bani