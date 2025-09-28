LEXO PA REKLAMA!

Anglezja i bashkohet protestës për rrugën e Vlorës në Smokthinë : Makinën e shtymë, mbeti mes gropave

Lajmifundit / 28 Shtator 2025, 18:11
Aktualitet

Anglezja i bashkohet protestës për rrugën e Vlorës në

Banorët e krahinës së Smokthinës në Vlorë protestuan sërish për asfaltimin e 25 kilometrave rrugë që lidhin 7 fshatrat e zonës, një investim që mungon prej vitesh.

Protestuesit bllokuan për rreth 40 minuta qarkullimin në rrugën kombëtare të Lumit të Vlorës, duke krijuar vështirësi për drejtuesit e automjeteve.

Protestës së banorëve iu bashkuan turistë dhe emigrantë, të cilët thonë se autoritetet duhet të bëjnë më shumë për qytetarët.

“Rruga është plot me gurë, është e pamundur të kalosh. Udhëtimi zgjati për orë të tëra dhe në një moment makina ngeci në rrugë, u desh ta shtynim. Duhet një rrugë më e mirë që të gjithë të kenë mundësi të shkojnë në fshat, ashtu siç duhet.”

Banorët e Smokthinës paralajmërojnë përshkallëzim të protestave nëse nuk marrin një përgjigje nga autoritetet përkatëse.

Burimi nga  BalkanWeb

