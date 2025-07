"Gjithmonë 16 vjeç"/ Greta Koçi zbulon si lindi batuta e famshme për moshën

Këngëtarja e njohur shqiptare, Greta Koçi sëfundmi ka dhënë një intervistë në emisionion “Natën me Aulonën””.

Gazetarja patjetër që nuk e ka anashkaluar pyetjen sa i takon batutës së famshme që lidhet me moshën e këngëtares. Greta zbuloi se në hapat e parë të karrierës, së bashku me të ëmën, vendosën që të thonin se Greta ishte më e madhe në moshë, pa e ditur se kjo do të kthehej në një ‘meme’.

“Ka një histori kjo. Në këngën time të parë me Erion Korinin, “Kush ka faj”, unë kam qenë vetëm 13 vjeç e gjysmë. Mami im dhe unë, të dyja bashkë, vendosëm që unë të mos thoja se jam 13 vjeç e gjysmë, gjithmonë duke mos e ditur se ajo këngë do të ishte ndryshimi i jetës sime për 24 orë.

Ndaj, thamë: ‘Kush të na pyesë nëpër intervista, do themi se jam 15 vjeç se është turp, aq e vogël me këngë dashurie".

Ashtu e lamë dhe do ti që ne thamë 15 vjeç, ato bënin llogaritë me 15, ndërsa unë brenda 2 viteve i kisha futur marshin e pestë dhe nuk ndaloja. Kur më pyesnin thoja që jam 16 vjeç pastaj, sepse aq shkova unë, ndaj nuk u rrit mosha", rrëfeu Greta.