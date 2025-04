Gjesti u godit me shuplakë nga Jozi e më pas u martua me Eglin, Olsa Muhameti bën reagimin e papritur

Olsa Muhameti, autorja dhe figurë publike mjaft e komentuar, ka zgjedhur një mënyrë mjaft të veçantë për të reaguar – ose më saktë, për të mos reaguar – ndaj ngjarjeve më të fundit që kanë tronditur shtëpinë e Big Brother VIP Albania.

Teksa rrjetet sociale po zien nga përplasja e fortë mes Jozit dhe Gjestit, ku u përfol edhe për një shuplakë të dhënë live, Olsa ka publikuar një foto të qetë dhe të buzëqeshur pranë detit, duke i dhënë një tjetër kuptim fjalës “indiferencë”.

Në foton e postuar në Instagram, Olsa shfaqet e relaksuar, e veshur me një fustan veror dhe me syze dielli, ndërsa sfondi blu i detit duket sikur përfaqëson qetësinë e saj të brendshme përballë “stuhisë” që ka pushtuar BBVIP.

Ajo nuk ka bërë asnjë koment lidhur me ngjarjen që ka trazuar opinionin publik, duke i lënë ndjekësit të lexojnë mesazhin përmes heshtjes së saj.

Në përshkrimin e fotos, ajo ka shkruar thjesht: “Pa zhurmë, pa dramë.” Kaq ka mjaftuar që ndjekësit të shpërthejnë në komente, shumica prej tyre duke e interpretuar këtë si një “thumbim të heshtur” ndaj situatës që po ndodh në shtëpi, veçanërisht ndaj Gjestit, me të cilin Olsa ka pasur një raport të veçantë në të kaluarën, për shkak të angazhimit të tij në projekte televizive ku ajo ka qenë pjesë ose autore.

Për më tepër, kjo nuk është hera e parë që Olsa zgjedh të heshtë kur bëhet fjalë për ngjarje të rëndësishme që përfshijnë Gjestin. Vetëm pak ditë më parë, në shtëpinë e BBVIP u organizua një “dasëm” simbolike mes Gjestit dhe Eglit, një nga momentet më të komentuara të këtij edicioni.



Edhe atëherë, Olsa nuk dha asnjë reagim publik, as në formë urimi, as në formë qëndrimi kritik. Një heshtje që shumë e kanë parë si një deklaratë në vetvete – e heshtur, por e fortë.

Nuk është hera e parë që Olsa Muhameti luan me simbolikën e fotove dhe postimeve enigmatike për të dhënë mesazhe pa qenë e drejtpërdrejtë. Natyra e saj enigmatike dhe mënyra si i menaxhon raportet publike kanë krijuar një lloj “misteri” që e bën edhe më intriguese për publikun.

A është kjo një mënyrë për të shmangur përfshirjen në drama që nuk dëshiron t’i bëjë pjesë të imazhit të saj publik? Apo ndoshta është një mënyrë për të treguar se ajo ka vendosur një distancë emocionale nga disa personazhe dhe zhvillime që dikur mund të kishin pasur më shumë peshë për të?

Pas postimit, rrjeti u nda në dy kampe: ata që e përgëzojnë për maturinë dhe qetësinë që përcjell, dhe ata që e kritikojnë për mungesë reagimi ndaj situatave të rënda që ndodhin në shtëpi, siç është përplasja fizike mes banorëve. Disa komente shkojnë edhe më larg, duke sugjeruar se Olsa ndoshta po ndjek një strategji personale për të mos ndikuar në rrjedhën e programit, duke ruajtur një lloj neutraliteti të ftohtë.

Në një kohë kur rrjetet sociale shpërthejnë për çdo detaj të vogël, dhe çdo lëvizje e personazheve publikë analizohet në mikroskop, Olsa Muhameti zgjedh të flasë përmes heshtjes. Dhe ndoshta, kjo është forma më e fortë e komunikimit që ajo ka zgjedhur për momentin – një qetësi e thellë përballë kaosit.

Mbetet për t’u parë nëse ajo do të qëndrojë në këtë linjë indiference, apo në një moment të caktuar do të vendosë të thyejë heshtjen me një deklaratë të drejtpërdrejtë. Deri atëherë, mbetet vetëm fotografia pranë detit – një metaforë për qetësinë që fsheh më shumë sesa tregon.