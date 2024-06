“Gjaku nuk behët ujë”, ndahet nga jeta babai i këngëtarëve të njohur korçarë, Endri dhe Stefi

Është ndarë nga jeta babai i këngëtarëve të njohur Endri dhe Stefi Prifti. Lajmin e trishtë e kanë ndarë veta ata në një status të bërë publik në Facebook.

Mes rreshtash ceket edhe pak historia dhe marrëdhënia që ata kanë me të atin, me të cilin thonë se nuk kanë as kujtime e as fotografi, dhe se janë rritur nga nëna e tyre.



“Pershendetje familjare, shoke, miq dhe fansa te kesaj faqeje te madhe! Ju bejme me dije, se sot dt 12.6.2024 nderroi jete babai jone Serafin Prifti.

Sido ka shkuar maredhenia jone familjare, perseri gjaku nuk behet uje. ADN-ja jone ka 50% te gjakut te Tij.

Ne nuk kemi asnje kujtim me te:.. asnje foto…! E dhimbshme por e vertete.

Per shume njerez ndoshta duket i cuditeshem ky fakt, por ashtu rrodhi jeta jone me njeriun qe na beri koken…! Ne jetuam, u rritem dhe u shkolluam me nenen tone heroine, qe sakrifikoi jeten e Saj per te tre ne, femijet e kesaj martese.

Nuk dua te shkruaj me teper ne kete dite humbjeje. Varrimi behet neser ne oren 12:00”, shkruhet në këtë postim.