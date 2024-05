“Çfarë interesaxhiu i ulët është”, Juli dhe Graciano komentojnë Romeon: Ka për ta marrë në qafë…

Aktori Julian Deda ka treguar në “BBV” se Romeo Veshaj është interesaxhi i madh.

Gjatë një bisede me Graciano Taganin, konkurrenti i tregoi balerinit se ditën e sotme Romeo ëhstë përpjekur që të rregullojë marrëdhënien me Roza Latin.

“Çfarë intersaxhiu është ai Romeo, i papamë more. A e shikove me Rozën sot? Tani do e bëjmë bashkë Instagramin. Në fund nuk tha asgjë, thjeshtë me idenë që tani jemi shokë. Me pasë interes te Roza imagjino çfarë interesaxhiu i ulët është”- tha Juli.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nga ana tjetër Graciano u shpreh se edhe Roza është njësoj me aktorin, por sipas tij moderatorja nuk ka qëndrim dhe kjo gjë do ta largojë nga shtëpia.

“Po edhe kjo (Roza) more burrë njëlloj është. Ai gjoja e do shumë. Do të tregojë që tani Roza je te unë, por Roza nuk ka qëndrim, kjo ka për ta marrë në qafë dhe shpërthimet pa pikë lidhje” tregoi balerini.