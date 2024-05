Çfarë i tha familja e Meritonit? Ilnisa zbulon takimin e parë me vjehrrin: Ngriva kur…

Ilnisa e ftuar në “Mos i bjer me top” me Ronaldo Sharkën në Top Channel tregoi ndjesinë dhe përjetimin kur takoi babanë e Meritonit dhe vëllanë e tij.

Ajo shprehet se ishte emocionuese, por në ato moment ngriu.

Ronaldo Sharka: Ke folur me familjarët e Meritonit?

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ilnisa: Unë babanë e Meritonit dhe Rinorin që i përshëndes, zotin Sami shumë dhe Rinorin, të gjithë familjen unë i takova që mbrëmjen që i bënë surprizën Meritonit.

Ishte i njëjti emocion, është shumë e çuditshme, edhe atje ngriva se unë jam një njeri shumë i çiltër në ndjesinë e parë, por jam shumë emocionale kur bëhet fjalë për gjëra që ti i do dhe do t’i ruash dhe t’i kesh në jetë. I pashë portalet atë mëngjes edhe vazhdova ditën me një buzëqeshje në fytyrë.