"Familja ime është jeta ime", Luizi takohet me motrën dhe kunatin në Amerikë (FOTO)

Këngëtari shkodran Luiz Ejlli po shijon famën pas "Big Brother Vip" dhe prej datës 9 Qershor është duke dhënë koncerte në disa prej Shteteve të Bashkuara të Amerikë

Por gjatë qëndrimit në Amerikë, Luizi ka gjetur kohë për t'u takuar edhe me motrën e tij, Inën, si dhe me kunatin e tij, Sokol Tahirin. Këtë gjë na i ka bërë me dije vetë Luizi përmes një foto të publikuar në InstaStory bashkë me ta.

"Familja ime është jeta ime dhe çdo gjë tjetër vjen e dyta për sa i përket asaj që është e rëndësishme për mua." ka shkruar Luizi sipër fotos.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kujtojmë se në media u aludua se kishte një përplasje mes Luizit dhe familjarëve të tij në lidhje me hapjen e "GoFundMe" se po abuzojnë, por pas daljes, Luizi deklaroi se është hedhur baltë mbi familjen e tij dhe se e motra kishte ikur me lot në sy.

"Gjatë qëndrimit tim brenda “Instagram-i” është hapur dhe ka arritur shifra shumë të mëdha. Shumë njerëz jashtë kanë thënë, kam pasur ca borxhe që të laj, nuk kanë qenë të mëdha. Ishin minimale po t’i krahasojmë me sa kam fituar, janë qesharake, por s’kam pasur mundësi realisht duke marrë parasysh rrogën, shpenzimet ditore, qiranë. Nuk ia dilja me i la. Sot i kam të hequra. Shumë njerëz kur e dëgjuan këtë rrëfim timin kanë kontaktuar nënën time dhe motrën dhe i kanë thënë duam ta ndihmojmë këtë djalë për qejf, pa interes dhe duam të dhurojmë diçka për të.

I kanë thënë të hapin një “GoFundMe” dhe të japin sipas mundësive dhe kur të dale Luizi i ka të faktuara aty, sepse ato ruhen me emër dhe mbiemër. E kanë hapur nëna me motrën dhe për 2 ditë janë mbledhur diku te 20 mijë dollarë dhe më është thënë në dhomën e rrëfimit nga stafi që është hapur një “GoFund” për ty. Ti dëshiron të mbyllet apo të vazhdojë dhe u ndjeva shumë keq, sikur do të më mëshirojnë dhe i thashë të mbyllet në mënyrë të menjëhershme. Kur është mbyll, njerëzit u çuan dhe thane që nëna dhe motra kanë dashur të abuzojnë me djalin që është brenda dhe i kanë marrë lekët për vete.

Unë sot them para të gjithë që atë shumë që është mbledhur 20 mijë dollarë, sapo të më kalojnë do e përdor për të blerë një banesë për një familje në nevojë kudo në Shqipëri dhe do të lidhem me shoqatat. Përveç stresit e kësaj gjësë së madhe që është bërë jashtë, gjëja që më ka vrarë më shumë është që njerëzit po hedhin baltë mbi nënën e motrën, është shumë e rëndë se nuk të do askush më shumë se nëna.

Ajo që kam bërë gjatë gjithë rrugëtimit tim 4 muaj e gjysmë ka qenë që unë jam marrë gjithmonë me personin që kam pasur përballë. Nëse unë të kam ty konkurrent, nuk kam përse ta përmend vëllain tënd fare. Nuk kam përse ta përfshij familjen, aq më tepër të hedh baltë mbi të ose të them gjëra të pavërteta për të fituar 200 ose 500 euro me klikimet që mund të marr se duket lajm interesant. Për ato 500 euro unë jam duke shkatërruar shumë njerëz, jam duke i bërë të vuajnë, të qajnë, të ndihen keq. Motra ime ka ikur me lot prej këtu sepse kishte turp. Unë këtë s’e kuptoj. Gjithsesi, koha tregon gjithçka, këtu do jemi.

Në vend të jem i lumtur jam me lot në sy. Familja është kryesorja, është baza. Në vend të isha duke gëzuar dhe festuar sepse ishte gjithë ajo sfidë. Dal jashtë dhe shikoj që një pjesë që është shumë e errët. Uroj që ta lënë me kaq.” - deklaroi Luizi